Pragmatic Play, Year of the Dragon king in esclusiva su Eplay24

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Eplay24 fino al 15 Febbraio.

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Eplay24 fino al 15 Febbraio.

Festeggiate il Capodanno cinese con Year of the Dragon King.

Preparatevi al Capodanno cinese con questa slot 5×3, situata sulla cima di una montagna dove dimorano creature mitologiche. Year of the Dragon King presenta vari simboli di ispirazione cinese, come lampade e monete, a cui si aggiunge un Wild che sostituisce tutti i simboli del gioco base, rendendo più facile la creazione di combinazioni vincenti sulle 20 linee di pagamento del titolo.

A caso, durante ogni giro, lo sfondo dei rulli cambierà colore e tutti i simboli dovranno essere abbinati visivamente per attivare il bonus.

Cosa aspettarsi:

Tre diversi round bonus possono essere attivati garantendo la comparsa di un numero casuale di mini-slot machine sui rulli.

Ogni bonus avrà un diverso moltiplicatore crescente per ogni vincita successiva ottenuta con le slot machine.

L’atterraggio di un simbolo su ogni rullo della mini-slot machine garantirà una vincita, mentre la mancanza di un simbolo farà terminare i giri di quella slot.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi