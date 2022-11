Pragmatic Play va a pesca di vincite in Bigger Bass Blizzard Christmas Catch™

Il provider inaugura in anticipo la stagione delle feste con un nuovo capitolo della saga Big Bass Bonanza. Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, porta i

Il provider inaugura in anticipo la stagione delle feste con un nuovo capitolo della saga Big Bass Bonanza.

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, porta i giocatori in un magico paesaggio invernale in Bigger Bass Blizzard Christmas Catch™.

In questa slot, ambientata su rulli 5×4, ritornano simboli iconici con un restyling invernale, come canne, mulinelli e motoslitte. A questi si aggiungono simboli di pesci, ognuno dei quali caratterizzato da un premio in denaro istantaneo che viene assegnato nel round dei giri gratuiti.

Sono necessari almeno tre simboli Scatter per accedere al gioco base e sbloccare l’accesso al round dei giri gratuiti. Ulteriori simboli Scatter assegnano fino a 20 giri gratuiti. In questo caso, si aggiunge ai rulli un pescatore Wild e ogni volta che si posiziona, tutti i premi in denaro istantanei vengono riscossi.

La presenza di quattro di questi Wild garantisce anche una riattivazione e un moltiplicatore crescente; il gioco può assegnare casualmente pesci o ami aggiuntivi che svelano simboli di pescatori extra, aumentando ulteriormente l’adrenalina e l’enorme potenziale di vincita del gioco.

Bigger Bass Blizzard Christmas Catch™ segue le orme dei recenti successi, tra cui Santa’s Great Gifts™, Snakes & Ladders – Snake Eyes™ e Gems of Serengeti™, che appartengono al catalogo pluripremiato di Pragmatic Play di oltre 250 titoli.

Irina Cornides, Chief Operating Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “La saga Big Bass è sempre stata un gioco di riferimento per gli appassionati di slot grazie alle funzioni all’avanguardia e ai meccanismi elettrizzanti”.

“L’esperienza di gioco di Bigger Bass Blizzard Christmas Catch™ rappresenta un salto di qualità con un’estetica invernale nuova e si basa su vincite potenziali enormi e sui bonus progressivi, divenuti il tratto distintivo della saga”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, sport virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi