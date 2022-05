Pragmatic Play unisce le forze con VERSUS in Spagna

Pragmatic Play, fornitore di contenuti leader nel settore iGaming, ha ulteriormente ampliato la sua presenza in Spagna, dopo aver stretto una partnership con VERSUS, la società di scommesse sportive e

L’accordo vedrà l’intero portafoglio di slot del provider diventare attivo su questo marchio di casinò, che opera nel mercato spagnolo dal 2011. La sua presenza multicanale assicura che possieda una forte portata in tutto il paese.

I clienti VERSUS potranno godere delle principali slot di Pragmatic Play, incluso l’ultimo lancio Fire Strike 2™ e Barn Festival™, oltre ai pluripremiati titoli Gates of Olympus™ e Wolf Gold™. L’accordo segue una serie di accordi commerciali chiave firmati da Pragmatic Play nelle ultime settimane, inclusi Stake, Begame e Hollywoodbets, mentre il fornitore continua il suo impressionante slancio commerciale.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “La Spagna è un mercato regolamentato leader in Europa e siamo lieti di collaborare con una società affermata come VERSUS nel territorio. VERSUS è un marchio leader e siamo entusiasti di portare la nostra ampia offerta di slot ai suoi giocatori mentre continuiamo a collaborare con operatori di spicco, in linea con la nostra filosofia di sviluppo e fornitura di intrattenimento premium agli utenti a livello globale”.

Juan José López, Direttore delle scommesse sportive e del gioco d’azzardo online presso VERSUS, ha aggiunto: “L’impressionante portafoglio di slot di Pragmatic Play unisce titoli vivaci, successi retrò e meccaniche lungimiranti per offrire esperienze di gioco incredibili. È un momento emozionante per noi mentre allarghiamo la nostra base di potenziali giocatori con i contenuti del fornitore di livello mondiale”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a sei nuovi titoli di slot al mese, offrendo anche giochi di casinò dal vivo e bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

