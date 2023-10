Pragmatic Play: tris di esclusive per Admiralbet e StarVegas

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming ha rilasciato 3 nuovi giochi che sono già disponibili in esclusiva nel mercato italiano su AdmiralBet e StarVegas.

TWILIGHT PRINCESS (live in esclusiva fino al 6 Novembre)

Ambientata nello stesso universo della Starlight Princess™ preferita dai giocatori, la slot presenta simboli come corone, fiori e la principessa stessa su un tabellone di gioco 5×5. Le combinazioni vincenti devono apparire in gruppi di cinque o più simboli per assegnare una vincita.

Le sfere jolly possono colpire in qualsiasi giro durante il gioco base, atterrando con un moltiplicatore compreso tra 2x e 10x che si applica a qualsiasi combinazione vincente di cui fanno parte. Se più di un Wild fa parte della stessa vincita, questi moltiplicatori vengono combinati per ottenere un grande potenziale di vincita.

Gli scatter sotto forma di sfere dorate possono atterrare su qualsiasi rullo, attivando un round bonus di giri gratuiti quando ne vengono colpiti tre o più durante il gioco base. Durante il bonus, tutti i jolly che appaiono rimarranno sui rulli fino al termine del round.

I giri gratuiti possono essere concessi istantaneamente quando i giocatori li acquistano per 100 volte la loro scommessa in mercati selezionati, con un massimo di cinque Scatter garantiti che atterreranno al giro di attivazione.

GOLD OASIS (live in esclusiva fino al 24 Ottobre)

Andate nel deserto a caccia di tesori con Gold Oasis™.

Simboli incantevoli come brocche d’oro, sacchi di monete e simboli di personaggi speciali appaiono su una griglia di 3×5. Le combinazioni vincenti possono partire da qualsiasi punto invece che da sinistra a destra e i giocatori devono abbinare i simboli su almeno tre rulli per ottenere una vincita.

Un duello di simboli può verificarsi a caso durante il gioco base, con uno di questi simboli che sostituisce fino a 10 altri sui rulli per ottenere grandi possibilità di vincita.

DEMON POTS (live in esclusiva fino al 9 Novembre)

Vincite diaboliche vi attendono in Demon Pots™.

Tridenti, corone e denaro costituiscono i simboli di questa uscita infuocata, insieme ai Wild che facilitano la formazione di vincite sulle 40 linee di pagamento del titolo. Una cella speciale al centro del tabellone può far atterrare un Demon Wild che, una volta attivato, può sbloccare vasi che assegnano monete a vincita istantanea, giri vincenti, simboli di super monete o il round di giri gratuiti!

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

