Pragmatic Play torna negli abissi in Release The Kraken 2™

La slot è impostata su una griglia 5×4 e presenta simboli raffiguranti varie creature marine, inclusi squali, anguille e rana pescatrice che devono formare combinazioni corrispondenti per assegnare una vittoria. Questi simboli sono uniti da un Wild che sostituisce tutti gli altri simboli del gioco tranne lo scatter.

Durante qualsiasi giro del gioco base, possono essere attivate funzionalità casuali che aumentano le vincite e aiutano il giocatore nella creazione di ulteriori simboli. I Wild respin bloccano i simboli Wild in posizione e possono essere riattivati ​​ottenendo Wild aggiuntivi.

I Wild impilati mobili possono apparire sul secondo, terzo e quarto rullo e riempire un intero rullo di Wild, spostando i rulli a ogni posizione successiva e aumentando il valore del moltiplicatore di 1x. Può anche essere attivato un giro con vincita garantita, cambiando i simboli perdenti per assegnare vincite di valore compreso tra 20x e 60x.

Ottenendo tre o più simboli scatter premia il giocatore con un round Free Spin e, prima di entrare nel bonus, i fan hanno la possibilità di scommettere sul numero di giri assegnati e sul moltiplicatore che otterranno. Sono presenti anche i Wild dorati e aumentano il moltiplicatore del gioco di un valore pari a 1x.

Release the Kraken 2™ segue le orme di successi recenti come Sword of Ares™, Big Bass Keeping It Reel™ e Candy Stars™, i quali fanno parte di una raccolta di oltre 250 titoli nel pluripremiato portfolio di giochi di Pragmatic Play.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Questo sequel vuole riprendere tutto ciò che ha reso così popolare il titolo originale, aumentandone l’intrattenimento per coinvolgere sempre più giocatori.

“La slot offre molteplici funzionalità nel gioco base e il round Free Spin verrà sicuramente apprezzato, in quanto aggiornato e con maggiori possibilità di vincita. Tutto ciò è stato fatto per consentire la creazione di un titolo eccezionale.”

Pragmatic Play al momento rilascia fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.