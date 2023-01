Pragmatic Play torna all’era glaciale in Mammoth Gold™ Megaways™

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per il settore iGaming, ha lanciato la sua ultima slot, Mammoth Gold™ Megaways™, che vede potenti mammut regnare su una gelida tundra, controbilanciati solo dal grande potenziale di vincita del gioco.

Giocato su sei rulli e facendo uso dell’innovativa meccanica Megaways™, il titolo raffigura numerose creature dell’era glaciale come lupi, orsi, tigri dai denti a sciabola e altro ancora, che devono formare una combinazione corrispondente sui rulli per assegnare una vincita.

I simboli vincenti vengono quindi rimossi dal gioco con una cascata di nuovi personaggi che riempiono queste posizioni e consentono di creare vincite extra. I jolly moltiplicatori sono presenti anche sui rulli, rendendo più facile creare queste vincite e contemporaneamente aumentandone il valore.

Sono necessari almeno tre simboli scatter per assegnare un gioco iniziale della ruota bonus, in cui il numero di giri gratuiti guadagnati può essere scommesso per avere l’opportunità di vincere più giri. In questo round, ogni cascata attivata assegna un moltiplicatore di gioco in aumento incrementale di 1x.

Questo viene notevolmente aumentato se si ottiene una vincita con un moltiplicatore jolly presente sui rulli poiché il suo valore viene moltiplicato per il moltiplicatore bonus complessivo.

Quest’ultima uscita di slot segue a ruota i recenti successi come Secret City Gold™, Pinup Girls™ e Sweet Bonanza Dice™ che risiedono in una raccolta di oltre 300 titoli unici nel pluripremiato portafoglio di giochi di Pragmatic Play.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Mammoth Gold™ Megaways™ offre ai giocatori un’enorme quantità di divertimento nel gioco base con cascate, jolly moltiplicatori e la sempre popolare meccanica Megaways™, che lavorano in tandem per offrire alti -azione di intensità. Il round di giri gratuiti consente un’interazione diretta con una meccanica di gioco d’azzardo e il round bonus aggiorna le funzionalità del gioco base introducendo un moltiplicatore di gioco complessivo per un gameplay ricco di funzionalità racchiuso in uno slot meravigliosamente realizzato.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a sette titoli di slot al mese, offrendo anche casino dal vivo, sport virtuali e giochi di bingo come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

