Pragmatic play torna alle dune dell’antico Egitto nel Might of Ra

Pragmatic Play, fornitore di contenuti leader nel settore iGaming, dà il benvenuto ai giocatori sui rulli scottati dal sole nella sua nuova audace uscita, Might of Ra.

I giocatori che abbinano tre o più simboli adiacenti sui sei rulli saranno premiati con una vincita, mentre i simboli dagli occhi infuocati della Fenice, dello Stallone, dello Scorpione e del Serpente forniscono loro vincite di alto valore che valgono fino a 15 volte la loro scommessa.

Il potente Ra, Dio del sole, dell’ordine, dei re e del cielo, funge da unico simbolo Wild del gioco, mentre gli scarabei dorati svolgono il ruolo di simbolo Bonus, che può atterrare solo sul secondo, terzo, quarto o quinto rullo.

Ogni volta che uno o più simboli Wild vengono colpiti, possono trasformarsi casualmente in un rullo pieno di Wild, fornendo un moltiplicatore del valore di 3 volte la puntata che si applica a tutte le combinazioni vincenti che includono il simbolo Wild.

L’ottenimento di tre o più simboli Bonus attiverà la funzione Giri gratuiti, che assegna ai giocatori 15 giri gratuiti e ogni volta che un simbolo Ankh si ferma, viene raccolto mentre i giocatori cercano di ottenere ricompense migliori.

I giocatori possono tenere traccia dei loro progressi su un misuratore accanto ai rulli, attivando ricompense aggiuntive raccogliendo cinque o più simboli Ankh. Might of Ra offre agli utenti la possibilità di vincere un mastodontico 22.500 volte nel gioco base e nella funzione giri gratuiti.

È possibile riattivare la funzione ottenendo due, tre o quattro simboli Bonus, che assegnano rispettivamente tre, sei o nove giri gratuiti aggiuntivi.

Might of Ra arriva sulla scia delle recenti versioni Elemental Gems Megaways™, The Ultimate 5 e Colossal Cash Zone™, che risiedono in una raccolta di oltre 200 titoli HTML5 nel pluripremiato portfolio di giochi di Pragmatic Play.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Pieno fino all’orlo di ampie funzionalità bonus e modificatori, Might of Ra offre ai giocatori giri gratuiti e l’opportunità di ottenere grandi vincite. L’antico Egitto rimane un tema molto popolare tra i giocatori e volevamo portare qualcosa di eccitante e nuovo sia agli operatori che ai fan”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo anche giochi di casinò dal vivo, sport virtuali e bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

