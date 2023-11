Pragmatic Play, Sugar Supreme Powernudge in esclusiva su Sisal e Pokerstars

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo, che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Sisal e Pokerstars fino al

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo, che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Sisal e Pokerstars fino al 7 Dicembre.

Regalate al vostro palato un’altra delizia con Sugar Supreme Powernudge™.

Questa versione piena di caramelle include un meccanismo di pagamento a grappolo, che premia i giocatori quando almeno cinque simboli identici atterrano sulla griglia 6×6 durante lo stesso giro. Se si raggiunge un gruppo massimo di oltre 15 simboli, si ottiene una vincita fino a 100 volte la puntata originale.

L’emozionante meccanica Powernudge può attivarsi in modo casuale quando un gruppo vincente atterra durante il gioco base. La funzione vede i rulli che contengono almeno un simbolo vincente spostarsi verso il basso, con un altro simbolo che appare in cima alla griglia e il gioco che paga di nuovo per qualsiasi nuova combinazione vincente. Le posizioni vincenti guadagnano un moltiplicatore durante questa funzione, che parte da x1 e aumenta di +1 per ogni simbolo vincente successivo che si posiziona su quella posizione durante un Powernudge.

Cosa aspettarsi:

Colpendo almeno tre simboli scatter si attiverà un round bonus, in cui i giocatori potranno godere di almeno 10 giri gratuiti.

Durante il round bonus dei giri gratis, la funzione Powernudge si attiverà su ogni combinazione vincente, con moltiplicatori che rimarranno attivi fino alla fine del round.

L’atterraggio di altri tre Scatter durante il round bonus garantirà altre 10 giocate gratuite.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi