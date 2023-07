Pragmatic Play stupisce con il nuovo gioco a premi Vegas Ball Bonanza

Un nuovo titolo di casinò live si aggiunge alla collezione di giochi in continua crescita del provider

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria del gioco d’azzardo, porta sfarzo, glamour ed emozioni infinite nella sua ultima versione del Casinò Live, Vegas Ball Bonanza™.

I giocatori sono accolti in uno studio abbagliante ospitato dai migliori presentatori di Pragmatic Play in uno scintillante game show che presenta meccaniche familiari con un tocco emozionante. I giocatori sono invitati a selezionare i biglietti, ognuno dei quali presenta una griglia 3×3 contenente nove numeri, che devono essere abbinati alle palline estratte casualmente dal dispositivo di lancio del gioco.

I numeri corrispondenti creeranno linee di pagamento orizzontali o verticali, con un massimo di quattro linee da vincere per ogni giro. Se si centra il modello del full house, la vincita è pari a 250 volte la puntata del giocatore.

Ogni round di gioco di Vegas Ball Bonanza presenta moltiplicatori Bonus che possono incrementare le vincite del giocatore una volta attivati. Questi moltiplicatori sono assegnati ai numeri fortunati che si trovano nei biglietti.

Il titolo presenta anche due palle bonus, entrambe in grado di trasformare il gioco. L’atterraggio della Star Ball attiverà contemporaneamente tutti i moltiplicatori del bonus, mentre la Wild Ball può attivare altre sfere, prolungando il giro di gioco e creando ancora più possibilità di vincita per i giocatori.

Vegas Ball Bonanza™ presenta le meccaniche preferite dai giocatori, rinnovate con un tocco nuovo ed entusiasmante, che riflette l’impegno di Pragmatic Play nel creare nuove ed entusiasmanti esperienze di Casinò Live per i giocatori. Il gioco si aggiunge a un ampio portafoglio di Live Casino, che comprende anche successi rinomati come Sweet Bonanza CandyLand™ e la recente Auto Mega Roulette.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Vegas Ball Bonanza™ esemplifica l’impegno di Pragmatic Play nell’offrire un’esperienza di intrattenimento di altissimo livello ed è in linea con la nostra strategia di stravolgere, trasformare ed elevare il Live Casino per offrire nuove possibilità di gioco ai nostri partner e ai loro giocatori.

Abbiamo preso una meccanica familiare e l’abbiamo trasformata per adattarla al pubblico del Live Casino, combinando una bassa barriera all’ingresso con sfere bonus e moltiplicatori emozionanti, il tutto in un ambiente straordinario progettato per coinvolgere e fidelizzare i giocatori.

“Come tutti i titoli di Live Casino di Pragmatic Play, Vegas Ball Bonanza™ è trasmesso da uno studio all’avanguardia in 4K ad altissima definizione, offrendo ai giocatori un’esperienza coinvolgente con un’atmosfera altamente sociale che abbaglia da un round all’altro.”

Pragmatic Play produce attualmente fino a otto titoli di slot online al mese, oltre a fornire giochi di casinò dal vivo, sport virtuali e bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile attraverso un’unica API.

