Pragmatic Play striscia verso l’alto con Snakes & Ladders Live™

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato il recente gameshow di Live Casino, Snakes & Ladders Live™.

Trasformando il famoso gioco da tavolo in un’esperienza immersiva di Live Casino, Snakes & Ladders Live™ è un nuovo e appassionante gameshow che unisce elementi di gioco classici e moderni per fornire un’esperienza di gioco dinamica e adrenalinica.

Il gioco principale si gioca con quattro dati che presentano simboli speciali: il Diamante, la Stella, ST (Serpente Totem) e SL (Snakes & Ladders).

Se lanciando i dadi si ottengono due o più Diamanti o Stelle si vincono multiplier, con quattro Stelle o tre Stelle e un Diamante si ottiene il multiplier massimo dal valore di 20x la puntata.

Il gioco bonus di Snakes & Ladders si attiva ottenendo almeno due simboli SL e un quinto dado determina il numero di lanci dei dadi del turno; il gioco bonus si gioca sulla comune tavola a caselle 8×8. La tavola comprende elementi di gioco iconici che possono aiutare ma anche ostacolare la progressione dei giocatori verso la vincita massima di 10.000x.

I giocatori possono anche raggiungere il gioco bonus Snake Totem qualora i dadi mostrassero tre o più simboli ST nel gioco principale. Questo gioco bonus si divide in due livelli, ognuno con multiplier assegnati diversi, il totem dà in premio vincite dal valore pari fino a 2.000x la puntata per i giocatori che raggiungono la cima.

Snakes & Ladders Live™ si unisce ai gameshow preferiti dai giocatori quali Sweet Bonanza CandyLand™ e PowerUp Roulette™, ma anche agli altri titoli famosi del Live Casino di Pragmatic Play, tra cui Mega Baccarat™ e Speed Auto Roulette™.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha detto: “Coerente con l’approccio di Pragmatic Play di modificare, trasformare ed elevare i suoi contenuti, Snakes & Ladders Live™ cattura il divertimento e gli elementi conosciuti del gioco da tavolo originale e li trasferisce in un immersivo gameshow di Live Casino.

“Snakes & Ladders Live™ non solo combina un tema nostalgico e un’esperienza di gioco moderna e accattivante, ma offre anche un’enorme vincita massima pari fino a 10.000x la puntata del giocatore. Speriamo che i giocatori si divertano a giocare al nostro nuovo gameshow, tanto quanto noi ci siamo divertiti a crealo.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

