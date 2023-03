Pragmatic Play sigla un nuovo accordo in Svizzera con Swiss Casinos

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria del gioco d’azzardo, ha stretto una partnership con Swiss Casinos, uno dei più importanti operatori svizzeri, per espandere ulteriormente la propria presenza nel mercato regolamentato.

L’intero portafoglio di slot del fornitore è ora disponibile su Swiss Casinos, dando ai giocatori l’accesso a più di 300 giochi premium. Tra questi troviamo titoli recenti The Knight King™ e Cowboy Coins™, oltre ai pluripremiati Sugar Rush™ e Gates of Olympus™, che hanno riscosso grande successo anche sul mercato svizzero.

Il deal segue accordi simili con importanti marchi svizzeri come Pasino.ch (Groupe Partouche) e 7melons (Grand Casino Bern), in quanto Pragmatic Play consolida la sua posizione in prima linea nello sviluppo e nella distribuzione di slot in Svizzera e oltre.

Irina Cornides, Chief Operations Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Swiss Casinos nella nostra base di operatori in crescita dopo un’integrazione rapida e semplice. L’introduzione dei principali giochi di Pragmatic Play a un pubblico ancora più vasto rafforzerà ulteriormente la nostra posizione in Svizzera. Swiss Casinos è un marchio leader nel settore del gioco online del Paese.

“Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il team, mentre continuiamo crescere in questo mercato regolamentato”.

Patrick Mastai, Director Online Casino at Swiss Casinos, ha dichiarato: “Pragmatic Play rimane uno dei fornitori di slot più coerenti e unici sul mercato. È logico per noi collaborare con un nome così importante del settore per la nostra ultima impresa, che senza dubbio avrà un impatto positivo sui nostri piani di crescita”.

“Siamo entusiasti di poter portare una così vasta gamma di nuovi titoli nei nostri casinò e di alzare la posta in gioco per i nostri appassionati di slot”.

Pragmatic Play produce attualmente fino a otto titoli slot al mese, oltre a fornire Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile attraverso un’unica API.

PressGiochi