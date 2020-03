Pragmatic Play sigla un accordo con Pomadorro

L’operatore incrementa la propria offerta multiprodotto

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti iGaming, ha siglato un accordo con il rinomato operatore Pomadorro.

Il nuovo accordo fornisce a Pomadorro l’accesso al Live Casino di Pragmatic Play insieme ai suoi giochi di slot più premiati come Mysterious e Master Joker, oltre ai titoli più performanti Mustang Gold e John Hunter and the Aztec Treasure.

Questo accordo migliora ulteriormente la presenza globale di Pragmatic Play ed è l’ultimo di una serie di una lunga serie che lo vede espandersi in tutto il mondo con un numero sempre crescente di operatori partner.

Lena Yasir, vicepresidente di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver siglato questa partnership con l’operatore di casinò multimarca Pomadorro e di offrire i nostri giochi ai suoi clienti. L’espansione globale è una priorità per Pragmatic Play e siamo sicuri che la nostra gamma completa di giochi sarà un successo per i clienti di Pomadorro “.

L’intera gamma di videoslot, bingo, gratta e vinci e live casino è a disposizione dei partner attraverso un’unica API.

PressGiochi