Pragmatic Play sigla un accordo con Betvictor per il live casino

Turlough Lally, direttore e-Gaming di BetVictor, ha dichiarato: “Il portafoglio di slot di Pragmatic Play è stato un’aggiunta eccellente alla nostra offerta e siamo ancora più entusiasti di poter offrire anche i loro contenuti di Live Casino.

“I loro prodotti Live forniscono un ampio raggio di azione per i giocatori che godono di un’esperienza di casinò tradizionale dal gameplay molto veloce e ottimizzato per i dispositivi mobili. È un’ottima soluzione per noi e non vediamo l’ora di vedere come reagiranno i nostri clienti. “

Tutte le Slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.