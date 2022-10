Pragmatic Play si unisce alla piattaforma Quantum Gaming

Quantum Gaming ha stretto una nuova partnership con Pragmatic Play, il principale fornitore multi-prodotto per l’industria dell’iGaming. Con un portfolio diversificato su misura e regolamentato per il settore mobile, Pragmatic

Quantum Gaming ha stretto una nuova partnership con Pragmatic Play, il principale fornitore multi-prodotto per l’industria dell’iGaming. Con un portfolio diversificato su misura e regolamentato per il settore mobile, Pragmatic Play si concentra sulla fornitura di esperienze di gioco coinvolgenti ed evocative per i giocatori nei mercati regolamentati di tutto il mondo.

Tutti i suoi giochi sono progettati per un coinvolgimento ottimale dei giocatori su dispositivi mobili e desktop, offrendo un’ampia scelta di prodotti coinvolgenti, tra cui spiccano i pluripremiati Gates of Olympus™ e Wolf Gold™. La reputazione di Pragmatic Play si basa sull’affidabilità, una comprovata esperienza di affidabilità, consegna agile e flessibilità per modificare i giochi in base alle esigenze specifiche di ciascun operatore.

PressGiochi