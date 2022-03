Pragmatic Play si espande in Bulgaria grazie ad un accordo con Palms Bet

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha concordato una partnership a lungo termine per fornire le sue slot e i verticali di casinò dal vivo all’affermato operatore

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha concordato una partnership a lungo termine per fornire le sue slot e i verticali di casinò dal vivo all’affermato operatore bulgaro Palms Bet.

In base all’accordo, Pragmatic Play fornirà i suoi giochi con le migliori prestazioni come Madame Destiny Megaways™ e Gates of Olympus™, così come la sua collezione di classici del Casinò Live, incluso il baccarat, e la sua collezione di roulette.

Operando nel mercato bulgaro dal 2014, Palms Bet offre ai suoi clienti un’impressionante collezione di prodotti da casinò di alcuni dei principali fornitori del settore, oltre a un programma di scommesse sportive e fedeltà.

L’ultimo accordo vede la continuazione dell’espansione di Pragmatic Play nei mercati europei, a seguito dei recenti accordi con i marchi riconosciuti TOPsport ed Enlabs, che le hanno permesso di rafforzare la sua posizione in tutta Europa, nel Baltico e regioni nordiche.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ampliare la nostra presenza in un mercato promettente come la Bulgaria con Palms Bet e non vediamo l’ora di lavorare insieme per offrire agli utenti locali esperienze di casinò davvero coinvolgenti. Il nostro viaggio in questa regione è un passo importante per noi in termini di strategia di crescita per il prossimo anno e non vediamo l’ora di stabilire un rapporto fruttuoso con il team”.

Lachazer Petrov, CEO di Palms Bet, ha dichiarato: “Cerchiamo sempre di espandere la nostra offerta esistente con titoli comprovati che offrano intrattenimento autentico, ottenendo così l’accesso alle raccolte di slot e casinò dal vivo di Pragmatic Play è una vera vittoria per noi e per i nostri giocatori”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo anche giochi di casinò dal vivo e bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

