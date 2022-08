Pragmatic Play si espande in Brasile e in Messico grazie al nuovo accordo con Instabet

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, rafforzerà la sua presenza nel mercato brasiliano e messicano a seguito della nuova partnership con Instabet.

Instabet avrà accesso a 3 delle principali tipologie di prodotto di Pragmatic Play, tra cui il pluripremiato portfolio di slot. Il provider renderà disponibili successi recenti come Gorilla Mayhem e Magic Money Maze oltre ai titoli preferiti dei fan più affezionati, tra cui Gems Bonanza™.

Inoltre, Pragmatic Play inizierà a fornire all’operatore i suoi titoli di Live Casino, che includono giochi tradizionali come la Roulette e il Blackjack e l’ultima novità Boom City.

Sono inclusi nell’accordo anche gli sport virtuali, che offriranno ai giocatori ulteriori possibilità di scommessa a eventi sportivi dal vivo in uno spazio renderizzato in 3D, tra cui Forza 1, fantacalcio e corse di cavalli.

Instabet opera sia in Brasile che in Messico e Pragmatic Play fornirà queste tipologie di prodotti a entrambi i mercati contemporaneamente, il che consentirà un’ulteriore crescita nel mercato LatAm, in cui vanta già una presenza importante.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations presso Pragmatic Play, ha affermato: “Siamo lieti di aver siglato questo accordo multi-prodotto con Instabet che ci permetterà di fornire i nostri titoli di alta qualità rinomati in tutto il mondo a due stimolanti mercati dell’America Latina contemporaneamente. La posizione unica di Instabet in questi Paesi fa sì che un numero maggiore di giocatori rispetto al passato possa divertirsi con i nostri giochi”.

Carlos Sandoval, CEO di Instabet MX, ha detto: “Instabet è diventato sinonimo di qualità e fornire ai nostri giocatori la più ampia gamma di contenuti è un pilastro fondamentale della nostra strategia di crescita globale. Pertanto, questo nuovo accordo con Pragmatic Play assicurerà il raggiungimento di entrambi gli obiettivi. Le pluripremiate slot di Pragmatic Play, la varietà di titoli di Live Casino tradizionali e innovativi e il vasto catalogo di giochi di sport virtuali saranno accolti con grande favore dai nostri giocatori”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi