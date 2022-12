Pragmatic Play si espande ancora in Brasile grazie alla partnership con JK BET

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, ha ampliato la sua presenza in Brasile grazie a un accordo con JK BET.

Con questo nuovo traguardo, che rappresenta l’ultimo di una serie di accordi nel dinamico mercato brasiliano, i clienti di JK BET potranno accedere alle celebri slot, al Live Casino e ai contenuti di sport virtuali del provider, contando su una varietà di giochi gettonatissimi e in grado di aumentare le entrate.

Faranno parte del pacchetto novità come le slot Sword of Ares™ e Big Bass – Keeping it Reel™,oltre a titoli pluripremiati come Sugar Rush™ e Gates of Olympus™, nonché un vasto catalogo di titoli di Live Casino, tra cui gli immancabili Sweet Bonanza CandyLand e Mega Wheel.

A completare l’offerta ci sono titoli come Forza 1, calcio, corse di cavalli e levrieri, che saranno disponibili per la base di giocatori dell’operatore. Si tratta di titoli che forniscono dettagliati rendering 3D di una serie di sport famosi e un’ampia gamma di mercati di scommesse.

Il mercato brasiliano continua a offrire importanti opportunità commerciali a Pragmatic Play e altrettanto dicasi per la più ampia regione dell’America Latina. In quest’ottica, l’accordo con JK BET è solo uno dei tanti annunciati di recente.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations presso Pragmatic Play, ha affermato: “È meraviglioso poter dare il benvenuto a JK BET nella nostra famiglia di partner fidati; la sua piattaforma si rivelerà preziosa per migliorare il nostro profilo in quello che è un mercato fondamentale per noi”.

Caio Felipe, CEO di JK BET, ha detto: “L’offerta di contenuti di Pragmatic Play è sia completa che di alta qualità e assicurarsi tre tipologie di prodotti in un solo colpo è per noi un ottimo affare. L’aggiunta di questa vastissima gamma di giochi nuovi sarà una notizia incredibile per i nostri giocatori e per il nostro brand”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi