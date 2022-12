Pragmatic Play serve deliziose fette di divertimento con Pizza! Pizza? Pizza!™￼

Pragmatic Play, fornitore di contenuti leader nel settore dell’iGaming, propone un classico della cucina italiana con la sua ultima slot, Pizza! Pizza? Pizza!™.

Con una varietà di condimenti, questo titolo, ispirato probabilmente al cibo più buono del mondo, soddisfa tutti i gusti con salame, foglie di basilico, olive, funghi e peperoncini che costituiscono i simboli sui rulli. A questi si aggiunge il classico furgone Piaggio Ape a tre ruote per le consegne delle pizze come simbolo Wild del gioco, che sostituisce tutti gli altri simboli tranne gli Scatter.

Lo schema di gioco della slot Pizza! Pizza? Pizza!™ è sviluppato su una grande fetta di bontà, composto da una griglia 2x3x4x5x6 che vede i rulli girare da sinistra a destra ed è accompagnata da una sbarazzina colonna sonora tradizionale italiana.

La comparsa di tre, quattro o cinque scatter assegna 10, 15 o 20 free spins ed è qui che i simboli di Money visualizzati come peperoni possono essere raccolti tramite le funzioni Pizza Boy e Super Pizza Boy. Questi possono anche essere aggiunti allo schema durante l’ultimo giro per aumentare ulteriormente le deliziose vincite offerte!

Pizza! Pizza? Pizza!™ ospita anche una puntata ante, che aumenta le possibilità del giocatore di attivare il round bonus.

Quest’ultima slot segue a ruota i recenti successi di Fury of Odin Megaways™, Bigger Bass Blizzard – Christmas Catch™, e Santa’s Great Gifts™, che fanno parte di una collezione di oltre 250 titoli unici nel pluripremiato portafoglio giochi di Pragmatic Play.

Irina Cornides, Chief Operating Officer a Pragmatic Play, ha dichiarato: “Pizza! Pizza? Pizza!™ prende l’amore del mondo per questo piatto classico e lo riempie di funzioni e di potenziale di vincita. Il gioco si avvale di animazioni e design all’avanguardia per trasformare questo tema popolare in una slot di livello mondiale, offrendo un’esperienza piacevole grazie alle sue meccaniche innovative.”

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

