Pragmatic Play scorrazza tra le praterie di Wild Bison Charge™

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, carica attraverso le praterie con la nuova slot machine lanciata, Wild Bison Charge™.

Ambientata in una griglia 5×5, il tema della slot machine si estende ai simboli che presenta e che ritraggono orsi, aquile, bisonti e altri animali che abitano il deserto. Questi simboli degvgono avere almeno otto simboli corrispondenti sul tavolo da gioco per assegnare vincite ai giocatori.

Sui rulli sono presenti anche i simboli Wild, sostituiti da tutti gli altri simboli tranne nel giro gratis che assegna Scatter, inoltre possono comparire con un potenziale multiplier casuale fino a 5x. Se diversi multiplier wild fanno parte di una vincita, i loro valori sono sommati per accrescere il potenziale di vincita e caricare ulteriormente il valore della vincita.

Sono necessari tre o più di tre scatter per poter accedere al turno bonus in cui poter vincere fino 15 giri gratis se compaiono cinque simboli scatter. Durante il turno bonus, qualunque scatter che compaia sui rulli rimarrà sui rulli per tutti i giri seguenti, aumentando la probabilità di attivare più vincite pay anywhere.

Wild Bison Charge™ offre ai giocatori azione ad alta intensità e un turno bonus modulabile che rafforza l’impegno del provider nel fornire titoli di alta qualità, come visto in recenti titoli di successo come Excalibur Unleashed™, Kingdom Of The Dead™ e Jane Hunter and The Mask Of Montezuma™.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha detto: “Wild Bison Charge™ si concentra sui multiplier disponibili sia nel gioco base che nel turno dei giri gratis per trasformare le vincite pay anywhere i grandi successi. L’abilità di questi wild di combinare i propri valori e di rimanere durante tutti i giri gratis costruisce l’anticipazione di una grande vincita durante il gioco per creare ancora più divertimento per i giocatori.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

PressGiochi