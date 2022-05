Pragmatic Play scintilla con la nuova slot Little Gem™

Pragmatic Play, un fornitore di contenuti leader nel settore dell’iGaming, accompagna i giocatori in un sorprendente viaggio visivo in una nuova slot brillante e scintillante, Little Gem™. Nel gioco base,

Pragmatic Play, un fornitore di contenuti leader nel settore dell’iGaming, accompagna i giocatori in un sorprendente viaggio visivo in una nuova slot brillante e scintillante, Little Gem™.

Nel gioco base, il jolly sostituisce tutto tranne i simboli Denaro argento e oro e paga 50 volte la puntata quando tre escono di seguito. La caratteristica focale del gioco vibrante è il round bonus Hold and Respin, che quando attivato fornisce respin e l’opportunità di portare a casa ben 2.460 volte la scommessa.

L’atterraggio di tre simboli Money sul rullo centrale attiverà la funzione Hold and Respin e, all’avvio della modalità, i simboli sul rullo centrale rimarranno al loro posto. I valori delle monete d’oro e d’argento sulla bobina centrale sono sommato alla vincita totale alla fine del round.

Little Gem™ segue le orme dei recenti successi The Great Stick-Up™, Goblin Heist powerNudge™ e Fire Strike 2™, che risiedono in una raccolta di oltre 200 titoli nel pluripremiato portfolio di giochi di Pragmatic Play.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Little Gem™ offre ai giocatori una combinazione di gameplay semplice e moltiplicatori gratificanti che si completano a vicenda senza sforzo. Il tema visivamente sorprendente offre un ambiente coinvolgente mentre gli utenti cercano di raggiungere la funzione bonus e ci aspettiamo di vedere i giocatori tornare all’esperienza abbagliante più e più volte.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a sei nuovi titoli di slot al mese, offrendo anche giochi di casinò dal vivo e bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

