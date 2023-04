Pragmatic Play scende in pista da ballo con 3 Dancing Monkeys™

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, introduce un trio di affascinanti primati con grandi mosse nella sua ultima uscita, 3 Dancing Monkeys™. La slot ispirata

La slot ispirata all’Asia ritrae un ventaglio di simboli tradizionali, dalle lampade, i ventagli e i vasi orientali che devono creare una delle combinazioni possibili nei rulli 5×3 della slot per sbloccare le vincite.

I vibranti simboli delle gemme rosse, verdi e blu possono apparire in qualsiasi turno e sono raccolte dalle scimmie corrispondenti nella parte a destra della griglia, inoltre possono attivare in modo casuale il turno bonus di Giri Gratis. Per ogni gemma che compare durante i turni che attivano i Giri Gratis, vengono assegnati cinque giri gratis, inoltre con ogni gemma è associato un modificatore unico che altera la giocabilità.

Il modificatore corrispondente alla gemma rossa trasforma la griglia in una da 5×5, mentre la gemma verde aggiunge ulteriori simbolo wild al secondo, al terzo e al quarto rullo. Il modificatore corrispondente alla gemma blu aggiunge moltiplicatori 2x, 3x o 5x a ogni simbolo wild, che viene applicato a tutte le combinazioni vincenti che presentano i wild implicati.

Ulteriori cinque giri gratis sono assegnati ogni volta che un modificatore è attivato nel turno bonus, appaiono anche simboli Money

Scatter speciali per creare potenziali grandi vincite fino a 12.077 volte la puntata del giocatore!

3 Dancing Monkeys™ è l’ultima serie di recenti successi di Pragmatic Play, tra cui Gods of Giza™ e The Red Queen™, aggiunta a un portfolio multipremiato di più di 300 titoli di gioco unici.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha detto: “3 Dancing Monkeys™ si unisce al portfolio di slot in continua crescita, dal design accattivante, dalla colonna sonora energetica e dalle potenziali grandi vincite di Pragmatic Play. Con tre modificatori di gioco dinamici, La slot offre un’attivazione unica legata alle scimmie che offre ai giocatori un’esperienza di gioco diversa ogni volta, oltre a offrire la possibilità di ottenere la Vincita Massima di più di 12,000 volte la puntata totale.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

PressGiochi