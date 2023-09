Pragmatic Play scatena una nuova corsa all’oro in Mustang Trail™, in esclusiva solo su Planetwin365 dal 7 fino al 25 settembre

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per il settore iGaming, invita i giocatori a rispondere al richiamo della natura nella sua ultima versione, Mustang Trail™.

La slot con rulli 5×3 è ispirata alla fauna selvatica del Midwest americano e presenta aquile, bisonti e cavalli come simboli più pagati. I giocatori possono creare vincite formando combinazioni corrispondenti di questi simboli sulle 10 linee di pagamento del titolo.

I simboli Wild aiutano a creare queste vincite sostituendo tutti i simboli del gioco base e facilitando la formazione di una linea vincente. A questi si aggiungono gli Scatter che assegnano l’accesso al round bonus se i giocatori ne ottengono tre o più.

Durante i giri gratuiti, un indicatore progressivo nella parte superiore del rullo aumenterà per ogni Scatter aggiuntivo ottenuto. Ogni tre garantisce una riattivazione di cinque giri aggiuntivi e assegna uno Sticky Wild posizionato casualmente. Questa combinazione di riattivazioni e simboli Wild fornisce un’escalation di eccitazione e un grande potenziale di vincita durante tutto il bonus.

Mustang Trail™ è una slot visivamente sbalorditiva incentrata su una meccanica progressiva che diversifica ulteriormente il vasto portafoglio del fornitore. Il titolo segue altri recenti giochi di successo come Forge of Olympus™, Pub Kings™ e Piggy Bankers™.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Mustang Trail™ vanta un tema popolare e un round bonus fantastico che insieme forniscono un’esperienza di gioco emozionante per i giocatori. Con i riattivatori che assegnano più giri, insieme a uno Sticky Wild, c’è un’ondata di potenziale di vincita in offerta per stimolare grandi ricompense.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot online ogni mese, offrendo anche contenuti di casinò dal vivo, sport virtuali e bingo come parte del suo portafoglio multi-verticale, disponibile tramite un’unica API.