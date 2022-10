Pragmatic Play rivisita un titolo gettonato in John Hunter and the Book of Tut Respin™

Pragmatic Play,uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, ha ampliato la celebre saga di giochi John Hunter con il lancio di John Hunter and the Book of Tut Respin™.

In John Hunter and the Book of Tut Respin™, ambientato su rulli 5×3, assistiamo al ritorno di simboli come il Re Tut, gli scarabei e lo stesso John Hunter, che devono formare combinazioni corrispondenti sulle 10 linee di pagamento del gioco ai fini della vincita.

È possibile selezionare in qualsiasi momento nei giri del gioco base un simbolo misterioso che si espande verticalmente fino a riempire un rullo quando ne vengono posizionati almeno tre. Si attiva così un respin in cui possono essere posizionati altri simboli in espansione. Il round di respin termina quando finiscono i simboli misteriosi oppure quando lo schermo è pieno.

La presenza di almeno tre Scatter attiva un round di 10 giri gratuiti. In questo caso, un simbolo misterioso viene scelto come simbolo in espansione per tutta la durata della sessione e la presenza di almeno tre simboli, come nel gioco base, assegna un respin e ulteriori possibilità di posizionare altri simboli in espansione.

Questa rivisitazione del gettonato John Hunter Book of Tut offre ulteriori modi di vincere e un innovativo meccanismo di respin misterioso sia nel gioco base che nel round bonus.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7nuovi titoli di slotal mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

