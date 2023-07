Pragmatic Play rivela un libro di incantesimi pieno di premi in Power of Merlin Megaways™

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha invocato i suoi meravigliosi maghi per guidare i giocatori in una missione epica in Power of Merlin Megaways™ .

Pozioni, bacchette, gufi e Merlino adornano i sei rulli che compongono questa slot, che usa il meccanismo Megaways™ per mostrare dimensioni di rulli in continuo cambiamento. I giocatori devono lanciare un incantesimo proveniente dal libro degli incantesimi di Merlino per creare combinazioni con questi simboli magici e riuscire a sbloccare delle vincite.

Dopo che vengono assegnate delle vincite in un determinato giro, tali simboli vincenti sono rimossi dal gioco, causando la discesa di nuovi simboli a partire dalla parte alta della schermata di gioco, dando la possibilità di ottenere nuove combinazioni vincenti. Possono apparire anche i simboli Wild che sostituiscono tutti i simboli del gioco base, permettendo ai giocatori di creare vincite in modo ancora più semplice.

Si può attivare anche una funzione fulmine, in grado di trasformare in simboli wild tutte le occorrenze di un simbolo random. Se questa trasformazione causa un tumble che sposta il fulmine in una nuova posizione, la funzione si attiva una seconda volta e tutte le occorrenze di uno stesso simbolo vengono sostituite da wild.

Sono necessari quattro o più simboli Scatter per sbloccare l’accesso al turno di giri gratis in cui è possibile puntare sul numero iniziale di giri per sbloccare ulteriori giri gratis. In questo turno, si inizia con un multiplie 1x e ogni tumble successivo aumenta il multiplier di 1x, che a sua volta crea un crescendo di entusiasmo.

Power of Merlin Megaways™ lascerà i giocatori e gli operatori senza fiato. Segue la scia di recenti lanci di successo di Pragmatic Play, tra cui Hellvis Wild™, Spellbinding Mystery e Wisdom of Athena™.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto titoli di slot machine online al mese, e allo stesso tempo produce giochi di Casino Live, Sport Virtuali e Bingo come parte del proprio portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

PressGiochi