Pragmatic Play rinnova l’accordo con videoslots con il lancio del Casinò Live

Pragmatic Play, azienda leader nello sviluppo di slot machine, software e contenuti per l’industria del gioco online regolamentato, ha annunciato l’estensione dell’accordo con l’operatore svedese Videoslots, che da oggi offrirà quindi anche i tavoli del Casinò Live.

Tra i giochi adesso disponibili per gli utenti di Videoslots ci sono titoli come Baccarat, Mega Sic Bo e Blackjack, oltre alle versioni della Roulette in varie lingue. Inoltre, l’accordo prevede anche i diritti per il primo Game Show targato Pragmatic Play: Mega Wheel.

La popolarità del Casinò Live è cresciuta ulteriormente negli ultimi mesi, in seguito alle limitazioni degli eventi sportivi e di conseguenza al minor numero di scommesse disponibili sui palinsesti degli operatori. Con il Casinò Live di Pragmatic Play, Videoslots punta quindi a differenziare ulteriormente la propria offerta con contenuti che hanno dimostrato di saper coinvolgere e fidelizzare gli utenti.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Negli ultimi mesi, il Casinò Live è diventato un prodotto essenziale per gli operatori e siamo lieti di poter offrire i nostri contenuti su una piattaforma tanto divertente e seguita come Videoslots. Siamo certi che i giocatori familiarizzeranno in fretta con i nostri titoli e che questi si riveleranno un’ottima aggiunta al già esteso portfolio di Videoslots.”

William Ahlberg, Head of Commercials di Videoslots, ha commentato così l’estensione dell’accordo: “I nostri giocatori sono sempre alla ricerca di contenuti originali e di qualità e siamo convinti che i prodotti Pragmatic Play soddisfino tali aspettative. Di recente abbiamo assistito a una crescita notevole del Casinò Live, con i giocatori che hanno cominciato a considerare i tavoli dal vivo come una valida alternativa alle slot e in generale ai titoli basati sull’RNG.”

Il rinnovo della partnership con Videoslots è l’ennesima conferma del valore aggiunto apportato da Pragmatic Play agli operatori. I nostri contenuti sono infatti disponibili tramite una singola integrazione API e sono apprezzatissimi dai giocatori di tutto il mondo.

Ad oggi Pragmatic Play rilascia fino a cinque nuove slot machine al mese, oltre ad offrire tanti tavoli da Casinò Live e il Bingo online, tutto attraverso un’unica integrazione API.

PressGiochi