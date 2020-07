Pragmatic Play rilascia una slot di pura adrenalina, Street Racer

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti nel settore iGaming, ha svelato la sua ultima creazione, Street Racer.

La videoslot in formato 4×5, con ben 40 linee di pagamento vede i giocatori entrare nel mondo elettrizzante delle corse su strada, con cinque piloti in lotta per ottenere fantastici premi.

Ottenendo 3 simboli Free Spin contemporaneamente, viene attivato il round bonus progressivo in cui i giocatori possono scegliere un pilota per iniziare i loro giri.

Sbloccando i Free Spin più volte, il giocatore sale di livello, guadagnando sempre più giri gratuiti e consentendo ai piloti di accelerare fino ad agguantare premi pari a 2.000 volte la puntata.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Street Racer è una nuova slot dinamica ed elettrizzante che entra a far parte del nostro portafoglio di giochi. Con un tema ricco di adrenalina e fantastici premi da vincere, il gameplay terrà tutti col fiato sospeso.

La nostra roadmap è focalizzata sulla creazione di slot leader del settore che guidano l’entusiasmo di giocatori e operatori. Grazie al tema di Street Racer e il gameplay coinvolgente, questa nuova slot sarebbe un’ottima novità per il portfolio di qualunque operatore. “.

Il portfolio di slot machine online targato Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese. Tutte le slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.