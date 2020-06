Pragmatic Play rilascia una nuova hit in collaborazione con Reel Kingdom, Ultra Burn

Pragmatic Play e Reel Kingdom continuano a collaborare per offrire al pubblico slot innovative

Pragmatic Play, un fornitore di contenuti leader nel settore iGaming, ha rilasciato Ultra Burn in collaborazione con Reel Kingdom.

Reel Kingdom è uno studio di giochi recente fondato da un team di veterani del settore, con oltre 100 anni di esperienza. Hanno contribuito a ideare alcuni dei titoli, collaborando con fornitori e AWP leader in Europa e non solo. Reel Kingdom ha deciso d’investire competenze ed esperienze in un portfolio offerto esclusivamente attraverso Pragmatic Play.

La nuova slot ribadisce la seconda collaborazione tra Pragmatic Play e Reel kingdom dopo l’uscita di Hot to Burn a maggio, che ha riscosso un grande successo nei mercati del Regno Unito e dell’Europa orientale. Ultra Burn è una slot machine classica in formato 3×3, ambientata in uno sfondo fiammeggiante mentre i tradizionali simboli fruttati come BAR, 7 e Ciliegie infuocano i rulli. Il gioco è caratterizzato da cinque linee di pagamento e offre un gameplay veloce ed elettrizzante, con una vincita massima di 2.500 volte la puntata del giocatore.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Ultra Burn è l’ennesima slot frizzante che si aggiunge al nostro portfolio di slot in continua crescita. Con un aspetto tradizionale, combinato ad incredibili opportunità di vincita, ha il potenziale per essere uno dei giochi più caldi dell’estate.

“La meccanica semplice della slot e il gameplay divertente la rendono perfetta per i giocatori alla ricerca della tradizione, con la comodità del gioco online.”

Il portfolio di slot online targato Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese. Tutte le slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

Sul sito di Pragmatic Play è possibile trovare tutte le slot gratis del software provider.

PressGiochi