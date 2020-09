Pragmatic Play rilascia un altro classico: Ultra Hold and Spin

Pragmatic Play, fornitore di contenuti leader nel settore dei giochi, ha rilasciato Ultra Hold and Spin, una classica esperienza di slot con una svolta.

Il titolo 3 × 3, sviluppato in collaborazione con Reel Kingdom, ha un gameplay divertente e veloce in cui i giocatori mirano a raccogliere una pila di tre simboli Bonus Coin per attivare il round Free Spins.

Durante il round “Hold and Spin”, le monete d’argento hanno un valore compreso tra 1 e 9 volte la puntata di un giocatore e le monete d’oro possono pagare fino a 20 volte la scommessa.

Queste monete rimangono fisse sui rulli per la durata del round di giri gratuiti, dove il totale di tutti i valori di monete viene premiato al giocatore. Se il simbolo Diamond Money si ferma, una moneta può valere fino a 500 volte moltiplicato, portando a vincite significative fino a 2.460 volte la loro puntata.

Ultra Hold and Spin è l’ultimo gioco di Pragmatic Play creato con Reel Kingdom, dopo Ultra Burn e Hot to Burn, e si unirà all’offerta di slot diversificata del provider.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Ultra Hold and Spin è un’altra entusiasmante aggiunta alla nostra offerta di slot, che offre ai giocatori la possibilità di accumulare grandi pile di monete sui rulli.

Continuiamo a cercare modi per migliorare la nostra offerta e la nostra partnership con Reel Kingdom ha aggiunto un vantaggio unico al nostro portafoglio”.

Pragmatic Play offre attualmente fino a quattro nuovi titoli di slot al mese, oltre a un’ampia gamma di prodotti di Live Casino e bingo attraverso la sua offerta multi-verticale. L’intero portafoglio dell’azienda è disponibile tramite un’unica integrazione API.

