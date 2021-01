Pragmatic Play rilascia la prima slot dell’anno: Voodoo Magic

Pragmatic Play, azienda leader nella produzione di contenuti digitali per l’industria iGaming, ha annunciato il lancio della prima slot online del 2021: Voodoo Magic.

La nuova slot, il cui tema ruota intorno all’esoterico mondo del Vudù, si basa su un layout 5×4 con 40 linee di pagamento e una vincita massima pari a 1000x volte l’importo della puntata.

Durante il gameplay di base possono essere attivate diverse funzioni Bonus, tra cui il Fortune Hex durante il quale tutti i simboli minori vengono rimpiazzati da altri simboli, tramite una funzione ‘Tumbling’ (a cascata) che farà piovere nuovi simboli sui rulli creando nuove combinazioni vincenti.

La funzione Mystery Curses, invece, è un potente esempio di magia nera che trasformerà tutti i simboli Scatter sullo schermo, e fino a un massimo di quattro simboli normali, in simboli Wild: così facendo, si creeranno nuove combinazioni vincenti che porteranno a grandi premi.

Infine, trovando almeno 3 simboli Scatter (raffiguranti delle pozioni magiche), si attiveranno i Giri Gratis Voodoo: una sessione di 5 Free Spins con vincita minima garantita pari a 10x, 25x o 50x volte la puntata, a seconda del tipo di Giri Gratis che si è riusciti ad attivare tra Free Spins, Super Free Spins e Mega Free Spins.

In alcuni Paesi, la slot Voodoo Magic permette inoltre di acquistare la modalità Giri Gratis tramite un comodo tasto ai lati dei rulli, al costo di 80x volte il valore della puntata.

Voodoo Magic è la più recente slot online rilasciata da Pragmatic Play e segue i recenti successi di John Hunter and the Mayan Gods e Big Bass Bonanza: tre titoli profondamente diversi ma ugualmente coinvolgenti, a conferma della varietà dell’offerta di gioco proposta dal provider.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer di Pragmatic Play, ha commentato: “Voodoo Magic è un titolo dal tema originale, inedito persino per il nostro portfolio, e siamo certi che i giocatori l’apprezzeranno particolarmente, grazie alle sue funzioni Bonus e all’ambientazione tenebrosa e affascinante.”

Attualmente Pragmatic Play rilascia fino a cinque nuove slot machine al mese, oltre ad offrire numerosi tavoli in streaming per il Casinò Live e giochi per il Bingo online. Il tutto, tramite una singola integrazione API.