Pragmatic Play rilascia il nuovo gioco Master Joker

Pragmatic Play, una delle aziende fornitrici leader nel settore dell’iGaming, ha rivelato l’ultimo aggiornamento al suo crescente portfolio delle slot, Master Joker.

L’unico gioco di slot a cinque linee ed un rullo che combina i tradizionali punti slot, come simboli di frutta, lingotti d’oro e Sette con un moderno meccanismo a ruota che gira. Il personaggio principale, Joker, ha un ruolo fondamentale nella slot, poiché quando appare sui rulli gira la ruota che sceglie casualmente un moltiplicatore per la vittoria del giocatore, agendo anche come WILD.

Quando i Sette appaiono su tutti e cinque i rulli e Joker appare indicando il moltplicatore per 100x, igiocatori possono vincere anche 10.000 volte la loro puntata.

Melissa Summerfield, Direttore Commerciale di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Master Joker prende una normale esperienza di slot e la rende un’emozionante e pesante esperienza slot di Pragmatic Play. I suoi colori vivaci, un veloce gameplay e la possibilità di grandi vincite danno a Master Joker tutti gli ingredienti per diventare un classico del nostro portfolio slot fin da subito”.

Master Joker è l’ultima aggiunta alla pluripremiata collezione di slot di Pragmatic Play che include Mustang, John Hunter and the Scarab Queen, e la preferita dai fan Wolf Gold

L’intero portafoglio del fornitore di video slot, bingo e altri giochi è disponibile per i suoi partner operatori tramite un’unica API.

-PressGiochi