Pragmatic Play rilascia Dragon Tiger: una slot dal fascino orientale

Un nuovo titolo si aggiunge alla ricca raccolta di giochi targati Pragmatic Play.

Pragmatic Play arricchisce il proprio portfolio di slot online con una nuova avventura ambientata in Estremo Oriente: Dragon Tiger.

Il gioco si presenta con una struttura 5×4, 1024 linee di pagamento e due creature celestiali – un Dragone e una Tigre – che si sfideranno in una lotta destinata a ricoprire di premi i giocatori.

Tra i simboli più importanti di Dragon Tiger troviamo il simbolo Wild, raffigurante per l’appunto un maestoso Dragone dorato, e il simbolo Bonus Dragon Tiger che darà il via alla funzione Giri Gratis. Per attivare questa modalità, sarà sufficiente trovare almeno 2 di questi simboli lungo i rulli: nel caso in cui si dovessero trovare più di due simboli Bonus, si verrà ricompensati con un numero superiore di Giri Gratis, fino a un massimo di 20.

Inoltre, durante la modalità Giri Gratis di Dragon Tiger, ciascun simbolo Wild che dovesse apparire sui rulli porterà con sé un Moltiplicatore fino a 5x: più Wild si troveranno e maggiore sarà il valore complessivo del Moltiplicatore applicato alla vincita.

Dragon Tiger è solo l’ultimo gioco rilasciato da Pragmatic Play, appena dopo il recente successo di Gems Bonanza.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “La nostra offerta di slot machine online è sempre più ampia e variegata, e siamo lieti di aggiungere nuovi titoli con temi originali come Dragon Tiger. Siamo certi che questo titolo saprà offrire un’esperienza di gioco immersiva e avvincente, anche grazie alla funzione Giri Gratis e ai simboli Wild che alimentano il Moltiplicatore delle vincite.”

Pragmatic Play offre attualmente fino a cinque nuove slot online al mese, oltre ad un’ampia gamma di giochi per il Casinò Live e per il Bingo, tutti accessibili tramite un’unica integrazione API.

PressGiochi