Pragmatic Play ridefinisce il blackjack

Il provider offrirà ai giocatori divertimento illimitato con un nuovo titolo di Blackjack dal vivo. Pragmatic Play, provider leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha introdotto nel suo portfolio Blackjack X, un’entusiasmante variante del Blackjack dal vivo giocata senza un tavolo fisico o un croupier in carne e ossa.

Presentando lo stesso look and feel dei popolari tavoli live di Pragmatic Play, con diverse visuali della telecamera disponibili, Blackjack X offre una transizione fluida dall’ambiente live e fornisce svariate opzioni di personalizzazione per gli operatori che possono aggiungere il loro branding.

L’esperienza del giocatore è identica a quella del gioco da tavolo tradizionale.

Blackjack X offre tutte le stesse caratteristiche e procedure di un normale prodotto di Blackjack dal vivo, tra cui la modalità multigiocatore (fino a sette posti), le scommesse laterali, la funzionalità di chat, la scommessa dietro e l’uso di otto mazzi con tracciamento delle carte tagliate e rimescolamento delle scarpe.

L’ultima novità del pluripremiato portfolio di Live Casino di Pragmatic Play, Blackjack X si integra con tutti gli strumenti di Enhance, tra cui Cash Back, Tornei e Prize Drops.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Blackjack X è destinato a ridefinire l’esperienza del Blackjack dal vivo. Offrendo un gioco veloce e familiare 24 ore su 24, questa nuova variante di Blackjack di Pragmatic Play può offrire un divertimento illimitato a un numero illimitato di giocatori”.

Pragmatic Play produce attualmente fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, oltre a fornire giochi di casinò e bingo dal vivo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile attraverso un’unica API.

PressGiochi