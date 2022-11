Pragmatic Play rende disponibili i suoi contenuti sulla piattaforma Technamin

Il provider stipula una partnership con Technamin per aumentare la propria presenza nei mercati internazionali.

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, ha ulteriormente rafforzato la sua presenza in diversi mercati internazionali, rendendo disponibili i suoi contenuti sulla piattaforma online di Technamin.

Gli operatori partner di Technamin avranno ora accesso a una serie di slot pluripremiate, tra cui le novità Muertos Megaways™, Sword of Ares™ e titoli di punta gettonatissimi, come Wolf Gold e Gates of Olympus™.

Technamin, con sede in Armenia e fondata nel 2020, fornisce prodotti all’avanguardia e una varietà di servizi che tengono conto delle mutevoli esigenze dei consumatori e del panorama del settore.

I titoli di Pragmatic Play faranno parte di un catalogo di oltre 9.000 giochi di casinò di più di 120 fornitori online. La piattaforma è stata realizzata su un’architettura a microservizi con una configurazione completamente basata su cloud e include una scommessa sportiva con copertura globale, una soluzione per i rischi e le frodi e un’interfaccia utente personalizzabile.

Si tratta dell’ultimo accordo commerciale siglato da Pragmatic Play, dopo un’importante espansione commerciale con bet365 volta a rendere disponibile la categoria di prodotti del Bingo, oltre a una serie di partnership multi-prodotto in tutta Europa.

Irina Cornides, Chief Operating Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “La partnership con marchi ambiziosi riflette la nostra etica di perseveranza nell’offrire il meglio ai nostri partner e ai loro giocatori, e Technamin si è rapidamente affermata come uno dei principali protagonisti dell’industria dell’iGaming. Espandere la portata dei nostri giochi di slot è un qualcosa che ci starà sempre a cuore e non vediamo l’ora di crescere in collaborazione con Technamin”.

Suren Khachatryan, founder e CEO di Technamin, ha dichiarato: “Pragmatic Play è uno dei fornitori più affermati del settore e siamo lieti di aggiungere il suo vasto catalogo di titoli di slot alla nostra piattaforma. Facciamo il possibile per fornire i migliori giochi ai nostri partner e questo rappresenta un altro passo importante nel raggiungere questo obiettivo”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, sport virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

