Pragmatic Play rafforza la sua presenza nell’Europa centrale firmando un accordo con Fortuna Entertainment Group

Pragmatic Play, fornitore multiprodotto leader nel settore iGaming, ha firmato un importante accordo per la fornitura del suo portafoglio di slot all’importante operatore dell’Europa centrale, Fortuna Entertainment Group (FEG).

I giocatori di FEG in Romania e Croazia potranno presto godere del portafoglio completo di slot del fornitore di oltre 200 titoli, inclusi i giochi più popolari di Pragmatic Play nella regione, Dolce Bonanza™, Big Bass Bonanza™ e il pluripremiato Porte dell’Olimpo™.

FEG è uno degli operatori di scommesse e giochi omnicanale più grandi e di maggior successo nell’Europa centrale e orientale. Fondata nella Repubblica Ceca, l’impronta di FEG ora si estende ai mercati slovacco, polacco, rumeno e croato.

L’accordo segna un ulteriore rafforzamento del profilo di Pragmatic Play nei mercati regolamentati europei e mantiene la sua traiettoria di crescita commerciale in queste regioni chiave.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “FEG è un operatore importante in Romania e Croazia e la sua presenza in quei mercati è impressionante, quindi ottenere questo accordo oltre la linea è particolarmente piacevole. La sua presenza ci fornirà una piattaforma fantastica per espandere la nostra esposizione in due regioni chiave”.

Sopko Stanislav, Group Head of Product & Channel Management presso Fortuna Entertainment Group ha dichiarato: “Pragmatic Play è creatore di alcune delle slot più popolari in Europa, particolarmente in Romania e Croazia. Essere in grado di fornire ai nostri giocatori i loro titoli è un grande vantaggio per noi e per il nostro marchio che ha ricevuto una grande opportunità grazie a questo accordo”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a sette titoli di slot al mese, offrendo anche giochi di casinò dal vivo, sport virtuali e bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi