Pragmatic Play raddoppia il potenziale di vincita al blackjack con Double Down After Split

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato Double Down After Split per i suoi tavoli di blackjack.

Questa novità consente ai giocatori di dividere la combinazione iniziale di carte e di raddoppiare la puntata su una o entrambe le mani, offrendo più opzioni strategiche e un maggiore potenziale di vincita.

Double Down After Split è disponibile su tutti i tavoli di blackjack di Pragmatic Play, tra cui Blackjack classico, Blackjack Tricolore, Speed Blackjack e Bet Behind Pro Blackjack.

Quando i giocatori scelgono di utilizzare Double Down After Split con la strategia basilare possono beneficiare di un ritorno al giocatore (RTP) più elevato, fino al fino al 99,59% in alcuni casi.

Questo e’ reso possibile in quanto questa nuova feature permette ai giocatori maggiore potere decisionale e, di conseguenza, maggiori possibilità di vincita.

Double Down After Split fa parte di un ampio aggiornamento dell’interfaccia utente che Pragmatic Play sta sviluppando per i suoi prodotti premium di blackjack.

L’aggiornamento include un nuovo look and feel elegante, un’area di visualizzazione video più ampia, un flusso pre-decisionale semplificato per ottimizzare il gioco e molto altro ancora.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “A Pragmatic Play puntiamo a creare i prodotti preferiti dai giocatori, e Double Down After Split non fa eccezione. Offrendo più scelta e migliori probabilità, insieme a una nuova interfaccia utente e a croupier e studios di alta qualità, siamo orgogliosi di offrire un prodotto blackjack di qualità’ superiore nel mercato”.

