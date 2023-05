Pragmatic Play raccoglie dolci premi in Sticky Bees™  

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, fornisce uno stormo di wild e di gustoso divertimento in Sticky Bees™.

Ambientata in una griglia 7×7 presenta simboli che rappresentano fragole, angurie e arance che devono formare gruppi adiacenti combinanti di cinque o più simboli per conferire delle vincite. Dopodiché i simboli vincenti vengono rimossi dal gioco causando l’arrivo di nuovi simboli dalla parte alta della griglia di gioco, che danno nuove opportunità di vincita.

A ogni giro, vengono segnate fino a 19 posizioni e i simboli Super Wild bee possono trasformare in wild un massimo di sei di queste posizioni segnate, wild che rimangono attaccati per tutta la durata del tumble successivo. I Wild sostituiscono tutti i simboli del gioco base tranne gli scatter che danno in premi giri gratis, rendendo più semplice la formazione di gruppi di simboli combinanti.

Almeno quattro scatter danno in premio sette giri gratis con un giro aggiuntivo garantito per ogni scatter in più che compare. Durante il bonus, è possibile aggiungere fino a tre Super Wild bee al tavolo da gioco che compaiono sulle posizioni marcate. Qualunque wild generato durante il bonus rimane per tutti i giri per aumentare il potenziale di vincita.

Sticky Bees™, con un meccanismo wild unico, è la recente slot machine lanciata da Pragmatic Play a seguito degli ultimi lanci di successi quali Zeus vs Hades – Gods of War™, Jewel Rush™ e Lamp of Infinity™.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha detto: “Si unisce agli altri giochi del portfolio preferiti dai giocatori, Sticky Bees™ introduce un nuovo metodo per bloccare i simboli wild che cattura perfettamente l’essenza del gioco, fornendo ai giocatori un’esperienza di gioco incredibilmente gratificante. Le vincite attivato i rulli e sbloccano ulteriori possibilità di rivelare wild, amplificando il divertimento durante l’accattivamente turno bonus e offrendo ai giocatori la possibilità di raccogliere grandi vincite.”

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

PressGiochi