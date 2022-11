Pragmatic Play punta alla vittoria in Shield of Sparta™

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, ci porta in un antico campo di battaglia alla ricerca di ricchezze in Shield of Sparta™.

Ambientata su rulli 5×3, Shield of Sparta™ presenta simboli raffiguranti carri, catapulte e soldati da combinare sulle 20 linee di pagamento del titolo ai fini della vincita. A questi si aggiunge un simbolo Wild che sostituisce tutti gli altri simboli del gioco, tranne lo Scatter che assegna i giri gratuiti.

Ci sono due simboli Scatter nel gioco e la combinazione di almeno tre di loro permette di sbloccare il round di giri gratuiti. Il punto in cui si posizionano per sbloccare il bonus è contrassegnato da una cornice, che viene potenziata man mano che ulteriori simboli Scatter finiscono in questa posizione durante il round di giri gratuiti.

Se finiscono sullo stesso rullo, i simboli bonus magnetici attireranno i simboli Scatter normali e ogni cornice potenziata moltiplicherà la vincita complessiva ottenuta nel round di giri gratuiti fino a 20x.

Grazie al meccanismo dei moltiplicatori, a un round di giri gratuiti potenziabile e al tema avvincente della battaglia, Shield of Sparta™ farà sicuramente breccia nel cuore degli appassionati di slot.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi