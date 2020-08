Pragmatic Play presenta la sua prima branded slot: Peaky Blinders

Peaky Blinders è ora disponibile nell’offerta di slot di Pragmatic Play.

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dei giochi, ha rilasciato il suo primo titolo branded di slot, Peaky Blinders, in collaborazione con Endemol Shine e con il proprietario e produttore del marchio Peaky Blinders, Caryn Mandabach Productions.

Lo slot 3 × 5 porta i giocatori nel cuore di Small Heath, sede dei famigerati Peaky Blinders dello show di successo, dove sperimenteranno la Rossa Mano Destra della famiglia Shelby.

Ricco di funzionalità e modificatori, i giocatori cercheranno di raggiungere i modificatori “By Order Of The Peaky Blinders” o “Shelby Betting Shop” per ottenere grandi vincite, entrambi possono atterrare su qualsiasi giro.

Con il modificatore “By Order Of The Peaky Blinders”, tutti i simboli Character e Wild rimangono appiccicosi sui rulli, prima di attivare un Respin. Si trasformeranno quindi in un unico personaggio casuale, innescando enormi vincite.

Il bonus Shelby Betting Shop può anche atterrare su qualsiasi giro, fornendo valori in denaro per tutti i simboli del personaggio che atterrano, prima di accumulare il totale per grandi vincite.

Entrambe le modalità Free Spins vengono attivate quando il simbolo Peaky Blinders Bonus si ferma sui rulli uno e tre, prima che uno dei simboli modificatori si fermi sul quinto rullo. Il modificatore determinerà la modalità di giri gratuiti che il giocatore ottiene, con le funzionalità modificate che durano per l’intero round bonus.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Peaky Blinders segna il nostro primo titolo branded, in collaborazione con Endemol Shine, e siamo orgogliosi di rilasciare un gioco basato su una serie così iconica.

È stato molto emozionante sviluppare contenuti attorno a un franchise televisivo così affermato e non vediamo l’ora di vedere come verrà accolto dai nostri fan in tutto il mondo. Questo non è un gioco da perdere! ”

Pragmatic Play offre attualmente fino a quattro nuovi titoli di slot al mese, oltre a un’ampia gamma di prodotti di Live Casino dal vivo e bingo attraverso la sua offerta multi-verticale. L’intero portafoglio dell’azienda è disponibile tramite un’unica integrazione API.

PressGiochi