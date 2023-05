Pragmatic Play, pietre preziose rivelano tesori nasconti in Jewel Rush™ 

I giocatori sono invitati a entarare in un mondo di gemme scintillanti nell’ultima slot machine lanciata dal provider. Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, porta

I giocatori sono invitati a entarare in un mondo di gemme scintillanti nell’ultima slot machine lanciata dal provider.

Pragmatic Play, uno dei principali provider di contenuti per l’industria dell’iGaming, porta alla luce gemme scinitllanti contenenti multiplier segreti nella sua ultima uscita, Jewel Rush™.

Ambientata in una griglia 7×7, tra i simboli che si possono trovare sullo schermo vi sono diamanti, smeraldi, ambre, rubini, opali e topazi e per garantirsi una vincita è necessario combinarne cinque o più.

I simboli vincenti sono rimossi dal gioco, attivando una cascata di nuovi simboli che prendono il loro posto. Questo processo continua fino a che non vi sono più simboli da poter combinare sullo schermo.

Un tocco in più luccicante è stato aggiunto alla funzione tumbling; brillanti wild multiplier possono apparire in modo incrementale, aumentando a ogni vincita.

Nel momento in cui compaiono tre simboli scatter, si attiva il turno di giri gratis, in cui si vincono 10 giri gratis aggiuntivi. In questo turno, il valore del multiplier si triplica a ogni tumble aggiuntivo, incrementando esponenzialmente il potenziale di vincita.

Jewel Rush™ è stata lanciata come una delle uscite premium di Pragmatic Play, insieme a lanci recenti quali Lamp of Infinity™ e Diamonds of Egypt™, nel tentativo da parte del supplier di mantenere fede al suo impegno di fornire slot machine altamente coinvolgenti.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto slot machine online al mese, mentre consegna giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile attraverso una singola API.

