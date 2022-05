Pragmatic Play percepisce l’atmosfera infuocata in Fire Strike 2™

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, è tornato con un’infuocata versione moderna di una esperienza di slot tradizionale nella nuova uscita, Fire Strike 2™.

Accompagnati da una colonna sonora techno ritmata e da immagini nitide, i giocatori saranno coinvolti dai meccanismi semplici e dal ritmo movimentato del gioco, caratterizzato da un tema infuocato che scalderà i giocatori.

Analogamente al suo predecessore, Fire Strike 2™ presenta dadi infuocati, carte da gioco, fiche, banconote e campane in qualità di simboli con premi di piccola entità che si rifanno ai simboli a tema frutta, mentre il simbolo Fire Strike e diversi sette fortunati colorati sono i simboli con i premi più sostanziosi.

La presenza di sei o più simboli Fire Strike o della variante wild nel gioco base attiva il bonus, ricompensando i giocatori con premi immediati in denaro, in cui la presenza di simboli aggiuntivi si traduce in impressionanti valori moltiplicatori aggiunti.

Inoltre, se 15 wild Fire Strike occupano la griglia, i giocatori attiveranno il valore del jackpot che vale 25.000x la puntata.

I simboli scatter del diamante possono finire solo sul primo, terzo e quinto rullo, e se ci finiscono tutti e tre nello stesso momento, si attiva la funzione Free Spin, in cui i giocatori ricevono una vincita immediata del valore di 2x la puntata e 12 giri gratuiti.

Analogamente al gioco base, la presenza di cinque o più simboli Fire Strike nel round bonus attiva moltiplicatori stupefacenti e premi immediati in denaro. Inoltre, si possono aggiungere 12 giri gratuiti facendo finire tre scatter nel round bonus.

Fire Strike 2™ segue le orme dei recenti successi di North Guardians™, Spirit of Adventure e Clover Gold™, che si collocano in una raccolta di oltre 200 titoli HTML5 nel premiato portfolio di giochi di Pragmatic Play.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer presso Pragmatic Play, ha affermato: “Grazie all’impressionante potenziale di vincita e ai sostanziosi jackpot offerti, Fire Strike 2™ è destinata a diventare una pietra miliare del nostro magnifico portfolio. Il meccanismo semplice e le funzioni innovative si completano a vicenda per fornire ai giocatori risultati apparentemente infiniti e non vediamo l’ora di apportare miglioramenti sulla base del loro feedback”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, sport virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

