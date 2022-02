Pragmatic Play passa al lato selvaggio in The Ultimate 5

Pragmatic Play, un fornitore di contenuti leader nel settore dell’iGaming, invita i suoi giocatori ad unirsi ad alcuni degli animali più selvaggi della savana africana nella nuova uscita, The Ultimate 5.

Situata in una griglia 5×3 circondata da pianure erbose, alberi, montagne e ruscelli, la video slot offre ai giocatori 20 linee di pagamento fisse e l’opportunità di vincere fino a 5.000x la puntata.

I simboli di alto valore sono in tema e appaiono sotto forma di bufali, leopardi, elefanti, rari rinoceronti neri e un leone, dove conseguendo tre o più simboli uguali otterrai vincite fino a 20x la puntata.

I simboli Money possono regalare ai giocatori grandi jackpot, mentre tre o più simboli Scatter attivano la funzione Giri Gratis, dove i diversi valori dei simboli Money avranno un impatto sulla dimensione delle vincite.

The Ultimate 5 arriva sulla scia dei recenti titoli Colossal Cash Zone™, Gates of Valhalla™ e Rock Vegas™, che si trovano all’interno della collezione con oltre 200 titoli HTML5 nel premiato catalogo di giochi di Pragmatic Play.

Yossi Barzely, Chief Business Development Officer at Pragmatic Play, ha affermato: “Spostando l’attenzione dalla mitologia alle pianure dell’Africa, The Ultimate 5 offre ai giocatori un’avventura selvaggia”. “La nuova slot utilizza effetti sonori accattivanti e una grafica nitida che fanno sì che i giocatori si immergano completamente in questa esperienza, e ci aspettiamo che il nostro pubblico apprezzi la varietà che questa slot fornisce alla nostra offerta”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a cinque nuovi titoli di slot al mese, oltre a offrire anche giochi di Casinò dal Vivo, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo catalogo multi-prodotto, disponibile attraverso una singola API.

PressGiochi