Pragmatic Play parte per un’altra avventura con John Hunter e Book of Tut Megaways™, in esclusiva su Leo Vegas fino al 12 ottobre

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, sta portando i giocatori in un’altra emozionante avventura con l’ultima saga di uno dei suoi franchise di slot più performanti, John Hunter, in John Hunter and the Book of Tut Megaways™.

L’ultima slot è il seguito diretto della trama dell’originale escursione egiziana, in cui i giocatori vengono trasportati attraverso il ricco design del gioco nelle lussureggianti pianure dell’Antico Egitto, con simboli familiari tra cui una sfinge, un faraone e il famoso esploratore stesso.

Giocando su un’area di gioco ampliata con sei rulli in continua evoluzione, i giocatori devono ottenere combinazioni di simboli adiacenti da sinistra a destra. Per la prima volta nella serie, è presente la popolare meccanica Megaways™, che offre fino a 117.649 modi diversi per vincere.

I simboli vengono selezionati in modo casuale come parte della speciale funzione di espansione dei simboli, che può verificarsi in modo casuale durante qualsiasi giro nel gioco base. Questi simboli si espandono per coprire tutte le posizioni sui rispettivi rulli, pagando da qualsiasi posizione per creare possibilità di vincita extra.

I giocatori possono attivare il round di giri gratuiti ottenendo tre o più Scatter su qualsiasi giro, con 10 giochi gratuiti con cui iniziare. Durante questo round è garantito uno speciale simbolo in espansione, che è in gioco per tutti i giri gratuiti durante il bonus.

Il titolo più recente è la continuazione di una delle serie popolari di Pragmatic Play, con John Hunter and the Book of Tut Megaways™ che è il nono titolo dell’epica saga. Il gioco segue le versioni recenti che presentano anche personaggi che sono diventati i preferiti dei giocatori, tra cui il pescatore in Big Bass Hold & Spinner Megaways™ e Zeus of Zeus vs Hades — Gods of War™.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “L’uscita del nostro nono titolo nella serie di John Hunter segue da vicino il lancio fondamentale del nostro decimo gioco Big Bass, una vera testimonianza della popolarità di queste slot di successo, sostenuta dal nostro spingere per continuare a offrire le esperienze preferite dai giocatori più e più volte.

“Quest’ultima avventura di John Hunter offre nuove emozioni offrendo ai giocatori fino a 117.649 modi di vincere, con simboli speciali in espansione per possibilità extra di ottenere premi nel gioco base e giri gratuiti. È un altro ritorno iconico del nostro famoso esploratore, ed è uno di quelli che risuonerà con i fan della serie alla ricerca di un gameplay eccezionale potenziato dalla potenza di Megaways”.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di casinò live e bingo come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

