Pragmatic Play parte per una nuova avventura con la slot Pirate Gold Deluxe

Un nuovo e attesissimo titolo va ad aggiungersi alla serie di slot Deluxe.

La famosa ciurma di Pragmatic Play torna sugli schermi con nuovi tesori e un gioco rinnovato, dalla struttura 4×5 e 40 linee di pagamento.

Chiunque voglia lanciarsi in questa avventura marinaresca dovrà sicuramente puntare al simbolo raffigurante un sacco ricco di monete: trovarne 8 o più, infatti, consentirà di attivare la funzione Bonus del Sacco Fortunato con 3 Respin da giocare.

Durante tale modalità, tutti i simboli Bonus che hanno precedentemente attivato la funzione rimangono rimangono incollati allo schermo e una nuova cascata di simboli Bonus riempirà le posizioni rimaste vuote, portando a nuove vincite. Ogniqualvolta un simbolo Bonus appare sullo schermo durante un Respin, infine, il conteggio dei Respin disponibili torna al valore iniziale di 3.

Tutti i simboli raffiguranti un sacco di monete che dovessero apparire durante i Respins avranno un valore in denaro, oppure porteranno con sé un Moltiplicatore. Se si riesce a riempire lo schermo con tali simboli in tutte e 20 le posizioni sui rulli, verrà pagato un Grand Jackpot pari a 1000x volte il valore della puntata.

Pirate Gold Deluxe si unisce dunque ad Aztec Gems Deluxe e Great Rhino Deluxe, ovvero i titoli Pragmatic Play che godono già di una nuova versione “Deluxe”, oltre che ad un portfolio di giochi completo e variegato, con slot popolarissime come Wolf Gold.

Lena Yasir, Vice President di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Pirate Gold Deluxe invita i giocatori a salpare insieme alla nostra famosa ciurma, alla scoperta di grandi tesori. Siamo certi che le caratteristiche del gioco, così come la meccanica della funzione Bonus, sapranno divertire qualsiasi tipo di giocatore.

Ogni mese aggiungiamo costantemente nuovi giochi al nostro portfolio, mischiando generi classici e innovativi, per soddisfare le esigenze e rispettare le aspettative di tutti i nostri giocatori. Questo approccio sta ripagando i nostri sforzi e non vediamo l’ora di scoprire come Pirate Gold Deluxe verrà accolto dal pubblico.”

Ad oggi Pragmatic Play rilascia fino a cinque nuove slot online ogni mese, oltre a tanti giochi per il Casinò Live e il Bingo online: tutti prodotti accessibili tramite un’unica integrazione API.

PressGiochi