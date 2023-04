Pragmatic Play parte per un safari con African Elephant™

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per il settore dell’iGaming, ha deciso di addentrarsi nella savana con la sua slot a tema safari, African ElephantTM.

Con una griglia 5×4, la slot usa come simboli rinoceronti, zebre e leopardi accanto al maestoso elefante che guida il branco in qualità di Wild.

Sfrutta un meccanismo innovativo, per cui dopo ogni giro sui rulli può comparire una forma casuale. Questa forma contrassegna alcuni simboli e li trasforma in Wild per aumentare il potenziale di vincita.

Durante i Free Spins tali forme appaiono sempre, ad ogni giro. I giri gratis si ottengono atterrando tre, quattro o cinque simboli bonus sui rulli durante il gioco base e sono rispettivamente 10, 15 o 20.

African Elephant™ va ad arricchire il pluripremiato portfolio di giochi Pragmatic Play formato da oltre 300 titoli esclusivi.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuove slot al mese, e realizza anche giochi per casino live, virtual sport e giochi di Bingo, che fanno parte del suo portfolio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi