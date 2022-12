Pragmatic Play offre una delizia unica con Sweet Powernudge™

Il provider rilascia una slot online per i giocatori più golosi..

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria del gioco d’azzardo, colpisce nel segno con una nuova slot ispirata ai dolciumi e leccornie che vedrà il ritorno della funzione preferita dai fan con il lancio di Sweet Powernudge™.

Giocati su uno schema 6×5, i simboli raffigurano vari dolci, gelatine e cioccolatini che devono formare un gruppo di cinque o più simboli adiacenti corrispondenti per attivare una vincita. Qualsiasi vincita sblocca la funzione Powernudge, in cui i rulli che contenevano almeno un simbolo vincente si spostano di una fila verso il basso, rivelando nuove proposte in cima al tabellone e la possibilità di creare ulteriori combinazioni vincenti.

In maniera casuale, durante un qualsiasi giro del gioco base, può apparire un rullo moltiplicatore posizionato accanto ai rulli normali, che assegna appunto un moltiplicatore da 1 a 10 volte le vincite ottenute. Inoltre, se i rulli normali attivano la meccanica Powernudge, questo rullo si muove raccogliendo moltiplicatori aggiuntivi e aumentando ulteriormente il potenziale di vincita presente nel titolo.

Quattro o più scatter assegnano sette giri gratuiti. In questo caso, il rullo moltiplicatore è attivo durante ogni giro e si abbassa raccogliendo moltiplicatori aggiuntivi per ogni Powernudge innescato sullo schema di gioco. Inoltre, è possibile raccogliere un Retrigger con quattro scatter che assegnano altri tre free spins.

Quest’ultima slot segue a ruota i recenti successi come Pizza! Pizza? Pizza™, Hot Pepper™ e Reel Banks™, che fanno parte di una collezione di oltre 250 titoli unici del pluripremiato portafoglio giochi di Pragmatic Play.

Irina Cornides, Chief Operating Officer a Pragmatic Play, ha dichiarato: “La meccanica Powernudge è molto amata dagli appassionati di slot, come abbiamo visto con i precedenti titroli di successo come Rise of Giza Powernudge™ e Goblin Heist Powernudge™.

“Sulla base di questa funzione è stato introdotto un rullo moltiplicatore, che può aumentare drasticamente le vincite sia nel gioco base che durante la modalità speciale dei free spins. In questo gioco torniamo anche a un tema di successo come quello delle caramelle, già utilizzato nei premiati giochi Sugar Rush™ e Sweet Bonanza™. Questo titolo offre le caratteristiche e le meccaniche che i giocatori cercano in termini di giocabilità e potenziale di vincita.”

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

PressGiochi