Pragmatic Play nomina come nuovo sviluppatore commerciale del mercato peruviano Juan Carlos Diaz Dellepiane

Juan Carlos Díaz Dellepiane è entrato a far parte di Pragmatic Play come sviluppatore commerciale per il mercato peruviano. Díaz Dellepiane proviene da Global Bet, dove ha ricoperto il ruolo di direttore dello sviluppo aziendale per Latam. Ha anche lavorato in GameART. Dellepiane, ha dichiarato: “Apprezzo il tempo incredibile che ho trascorso a Global Bet Virtual Sports, per l’opportunità offerta e anche per tutte le lezioni e le esperienze acquisite”.

Juan Carlos Díaz Dellepiane ha una vasta esperienza nel settore dei giochi e una profonda conoscenza per affrontare nuove sfide professionali in una delle aziende più rinomate a livello internazionale come Pragmatic Play.

