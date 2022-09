Pragmatic Play nomina Celeste Arredondo Country Director per il Perù

Il provider espande il suo team in America Latina con un nuovo Country Director per il Perù.

Pragmatic Play, uno dei maggiori fornitori multi-prodotto dell’industria dell’iGaming, ha ampliato il suo team in America Latina inserendo Celeste Arredondo come nuovo Country Director per il Perù.

Avendo ricoperto in precedenza posizioni di rilievo presso operatori locali in Perù, la nomina di Celeste Arredondo segna l’espansione della strategia di localizzazione del provider leader in America Latina, grazie alla quale Pragmatic Play si sta affermando rapidamente in tutto il continente con il suo catalogo multi-prodotto.

Celeste Arredondo è entrata a far parte di un team in crescita, guidato da Victor Arias, Vice President of Latin American operations, e non vede l’ora di contribuire all’impressionante ascesa del fornitore in Perù.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations presso Pragmatic Play, ha affermato: “Celeste ha una grande conoscenza ed esperienza in diversi ruoli nell’industria dell’iGaming e siamo entusiasti di nominarla Country Director per il Perù”.

“Il Perù è un mercato che ci interessa da tempo e, potendo già contare su un appoggio nella regione, ci auguriamo di assistere a una rapida crescita basata sulla nostra strategia di localizzazione”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 6 nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

