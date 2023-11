Pragmatic Play lancia “Vacanze italiane”, una promozione sul Live Casino esclusiva per l’Italia

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria del gioco iGaming, si appresta a celebrare il successo dei suoi contenuti di Live Casino in Italia con una nuovissima promozione, Vacanze

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria del gioco iGaming, si appresta a celebrare il successo dei suoi contenuti di Live Casino in Italia con una nuovissima promozione, Vacanze Italiane.

La promozione, che si svolgerà dal 6 novembre 2023 all’11 febbraio 2024 sui principali titoli di Live Casino del provider, prevede sia Bonus Drops che Tornei sostenuti da un significativo montepremi di 150.000 euro interamente coperto da Pragmatic Play.

L’iniziativa esclusiva per il mercato italiano comprende il Bonus Drop” Trova la Città,” durante il quale i giocatori potranno collezionare le tre città italiane in palio ogni settimana, semplicemente collegandosi ai giochi di Live Casino in promozione e attendere che le cittá “escano” durante il periodo promozionale.

I giocatori che raccoglieranno tutte e tre le città riceveranno un premio Bonus alla fine di ogni settimana.

In aggiunta, dal giovedì alla domenica i giocatori potranno vincere ulteriori premi in bonus real (1x) in modo casuale, con aggiornamenti in tempo reale sul numero di bonus rimasti.

Vacanze Italiane propone anche due Mega Tornei su alcuni titoli selezionati del Live Casino. Il primo va dal 18 al 24 dicembre e il secondo dal 7 all’11 febbraio. Questi tornei distribuiscono premi ai vincitori in base alla loro posizione nella classifica, tenendo conto del punteggio totale del giocatore in base al valore più alto di tutti i criteri di puntata.

Questa promozione targata Pragmatic Play, punta ad aggiungere contenuti e meccaniche che possano intrattenere ed elevare ulteriormente l’esperienza di gioco dei player, coinvolgendoli in un vero e proprio Tour della nostra

Luca Mantegazza, Country Director per l’Italia di ARRISE, powering Pragmatic Play, ha dichiarato: ” Dopo il successo della Summer Power, siamo entusiasti di portare un altro elemento di gamification localizzato sul mercato italiano. Vacanze Italiane e tutte le altre promozioni simili hanno dimostrato di aggiungere elementi coinvolgenti al gioco e di portare l’esperienza a un nuovo livello”.

“Con il suo lancio in concomitanza con una delle più grandi uscite dell’anno nel Live Casino (Treasure Island), Vacanze Italiane è uno sviluppo incredibilmente emozionante, che siamo lieti di poter proporre. I giocatori si troveranno di fronte a un’assoluta sorpresa!”.

Pragmatic Play produce attualmente fino a otto nuovi titoli di slot al mese, oltre a fornire giochi di Casinò Live e Bingo come parte del suo portafoglio multi-prodotto, disponibile attraverso un’unica API.

