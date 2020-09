Pragmatic play lancia una slot stellare, Star Bounty

Un nuova slot machine interstellare entra a far parte del portfolio Pragmatic Play.

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, ha rilasciato una slot futuristica ricca di combattimenti, Star Bounty.

L’ultima creazione del fornitore in formato 4×6 con ben 4.096 linee di pagamento permette ai giocatori di esplorare le oscurità dello spazio alla ricerca di premi e armi altamente tecnologiche!

Grazie alla funzione“Caduta” che assicura giri vincenti più lunghi e un Simbolo Missile che spara casualmente sui rulli due, tre e quattro, trasformandoli in Wild, Star Bounty è l’ennesima slot machine ricca di azione che si aggiunge al portafoglio Pragmatic Play.

Se tre simboli Free Spin si fermano sui rulli, viene attivato il Round Bonus, in cui tutti i Wild possono avere un moltiplicatore 2x o 3x associato. Prima dell’inizio dei giri gratuiti, viene giocato uno speciale Respin, con tutti i simboli dei Free Spin che rimangono in posizione. Grazie a un Free Spin ulteriore, viene riattivato il Respin, mentre un altro giro viene aggiunto al Round Bonus. La vincita massima del moltiplicatore arriva fino a x25,920 la puntata del giocatore.

Star Bounty è l’ultima aggiunta all’ampio portafoglio di slot online del fornitore, dopo le recenti uscite Ultra Hold and Spin, in collaborazione con Reel Kingdom e Curse of the Werewolf Megaways™.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Star Bounty accompagna i giocatori in un viaggio interstellare per raccogliere enormi vittorie in un ambientazione galattica. Grazie a un tema futuristico, funzionalità innovative e un Round Bonus molto interessante, ha tutti gli ingredienti per essere un altro top performer per il nostro portfolio. Continuiamo a sviluppare una vasta gamma di slot machine e la nostra roadmap testimonia il grande lavoro di tutto il team targato Pragmatic Play.”

Il portfolio di slot machine online targato Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese. Tutte le videoslot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Casinò dal vivo e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

PressGiochi