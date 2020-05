Pragmatic play lancia una slot infuocata, Hot to Burn

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti nel settore iGaming, ha lanciato la seconda slot di Maggio, Hot to Burn

Il titolo riprende il gameplay veloce e divertente di una tradizionale slot di frutta e aggiunge un elemento infuocato che permette ai giocatori di vincere fino a 1.000 volte la loro puntata.

La slot machine in formato 3×5 offre un’esperienza classica mentre i giocatori cercano di far ottenere tutti e cinque i simboli fiammeggianti sui rulli per vincere alla grande.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di lanciare il nostro nuovo titolo, Hot to Burn.

“Con cinque linee di pagamento, la slot è un ritorno all’era vintage, ma con un gameplay divertente in perfetto stile Pragmatic Play. Abbiamo premuto sull’acceleratore offrendo vittorie che potrebbero presentarsi in qualsiasi momento durante il gioco. “

La gamma di slot online targata Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese. Tutte le slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

Sul sito di Pragmatic Play è possibile trovare tutte le slot gratis del software provider.

PressGiochi